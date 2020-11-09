Алиев поздравил Байдена с избранием президентом США, рассчитывает на укрепление двустороннего сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена с избранием президентом США, рассчитывает на более активную роль Вашингтона в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.
«Сердечно поздравляю Вас с избранием президентом США. Между Азербайджаном и Соединенными Штатами налажено успешное сотрудничество в сферах политики, безопасности, энергетики, информационных технологий и др. направлениях», - говорится в послании Алиева, опубликованном на сайте президента Азербайджана.
Алиев выразил уверенность, что азербайджано-американские отношения укрепятся в период президента Байдена.
Президент Азербайджана в своем поздравлении также коснулся урегулирования нагорно-карабахского конфликта. При этом Алиев отметил, что с 27 сентября Армения ведет обстрел населенных пунктов Азербайджана из крупнокалиберных орудий.
«В результате преднамеренных обстрелов со стороны армянских военных погибли 93 мирных жителя Азербайджана, более 400 ранены, разрушены гражданские объекты. Кроме этого, Армения привлекла тысячи наемников в ряды армянской армии. Армения также была нацелена на региональную энергетическую и транспортную инфраструктуру, созданную с участием США», - отметил президент Азербайджана.
Алиев добавил, что Азербайджан рассчитывает на активизацию усилий США, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ в урегулировании конфликта. «Армения должна представить конкретный план вывода армянских военных со всех оккупированных территорий Азербайджана в соответствии с резолюциями Совбеза ООН. Азербайджан неоднократно заявлял о готовности к переговорам, нацеленным на результат», - отметил он.
Президент Азербайджана подчеркнул, что Баку планирует проведение широкомасштабных работ на территориях, освобожденных от армянской оккупации.
«Мы готовы обеспечить совместное мирное и безопасное проживание азербайджанской и армянской общин в Нагорном Карабахе», - добавил президент Азербайджана.
А.Азизов
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