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Карабахский конфликт 09.11.2020 21:00

Военного решения проблемы Карабаха нет, Москва призывает стороны конфликта к прекращению боевых действий - МИД РФ

Россия призывает Азербайджан и Армению к скорейшему прекращению боевых действий в Карабахе, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы не видим силового военного решения этой проблемы", - сказала она в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Захарова отметила, что из Анкары неоднократно звучали "другие заявления на этот счёт".

"Я могу лишь переподтвердить еще раз российскую точку зрения, что наша страна не поддерживает силовой путь разрешения урегулирования этого кризиса, мы стремимся и призываем стороны к прекращению боевых действий", - подчеркнула Захарова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИД, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]