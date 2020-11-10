Заболеваемость коронавирусом будет неизбежно расти в США и в мире этой зимой - губернатор Нью-Йорка

Темпы распространения коронавируса COVID-19, без сомнения, будут нарастать этой зимой и в США, и во всем в мире, заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

"Показатели (роста инфицирования - ИФ) будут несомненными по всему земному шару, по стране", - цитирует его слова телеканал CNN.

"Мы ожидаем, что показатели будут расти, осенью и зимой. Лучшее что вы можете сделать - это контролировать рост, но он будет", - отметил губернатор.

При этом он предупредил, что микроочаги COVID-19 станут "в обозримом будущем постоянным фактором".

В то же время Куомо подчеркнул, что штат Нью-Йорк справляется с эпидемией лучше, нежели иной другой штат в США.

Ранее Университет Джонса Хопкинса сообщил, что количество случаев COVID-19 в США с начала пандемии превысило 10 млн. Из числа зараженных 237 тыс. 742 скончались, более 3 млн выздоровели.

США занимают первое место в мире по количеству зараженных COVID-19, на втором - Индия (8,5 млн), на третьем - Бразилия (5,6 млн).