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Дальнее зарубежье 10.11.2020 01:20

Заболеваемость коронавирусом будет неизбежно расти в США и в мире этой зимой - губернатор Нью-Йорка

Темпы распространения коронавируса COVID-19, без сомнения, будут нарастать этой зимой и в США, и во всем в мире, заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

"Показатели (роста инфицирования - ИФ) будут несомненными по всему земному шару, по стране", - цитирует его слова телеканал CNN.

"Мы ожидаем, что показатели будут расти, осенью и зимой. Лучшее что вы можете сделать - это контролировать рост, но он будет", - отметил губернатор.

При этом он предупредил, что микроочаги COVID-19 станут "в обозримом будущем постоянным фактором".

В то же время Куомо подчеркнул, что штат Нью-Йорк справляется с эпидемией лучше, нежели иной другой штат в США.

Ранее Университет Джонса Хопкинса сообщил, что количество случаев COVID-19 в США с начала пандемии превысило 10 млн. Из числа зараженных 237 тыс. 742 скончались, более 3 млн выздоровели.

США занимают первое место в мире по количеству зараженных COVID-19, на втором - Индия (8,5 млн), на третьем - Бразилия (5,6 млн).

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, РОСТ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]