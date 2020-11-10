Против терроризма нет чудодейственного средства, нужен обширный комплекс мер - глава Евросовета

Террористические акты направлены на уничтожение жизней и на подрыв основополагающих ценностей, лежащих в основе европейского проекта, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

"Эти ценности демократии, ценности свободы, свободы совести, свободы религии, свободы выражения являются ключевыми, на основе которых функционирует этот европейский проект. Это те принципы, которые позволяют нам жить вместе при взаимном уважении", - сказал Мишель в понедельник на пресс-конференции в Вене, где он обсуждал с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем проблематику борьбы против терроризма.

Глава Евросовета сообщил, что в ходе видеоконференции глав государств и правительств 19 ноября, которая была запланирована как совещание на высшем уровне, посвященное борьбе против COVID-19, теперь, после терактов во Франции и Австрии, будет также обсуждаться эта угроза. К этой теме, по его словам, Европейский совет будет возвращаться регулярно.

Он назвал ряд направлений, по которым, по его мнению, важно действовать против терроризма.

Службы безопасности стран ЕС должны постоянно обмениваться информацией, чтобы предупреждать террористическую угрозу. Нужно усилить соответствующий контроль в интернете, чтобы как можно быстрее удалять контент террористического содержания.

Важно бороться против распространения идеологии насильственного экстремизма, ненависти, нетерпимости, подпитывающей террористические акты. В этой связи Мишель напомнил уже выдвигавшуюся идею подготовки в Европе имамов для европейских мусульманских сообществ.

Глава Европарламента также указал на необходимость перекрытия иностранного финансирования организаций, ориентированных на экстремизм, разжигание ненависти и нетерпимость.

Отвечая на вопросы, он отметил наличие в Европе "очагов радикализации", о чем, в частности, свидетельствует то, что в ряде случаев в числе исполнительней терактов были молодые люди, родившиеся, выросшие и получившие образование в странах Европейского союза. И это, считает Мишель, подтверждает то, что "непрерывной борьбой" являются вопросы воспитания, образования, привития молодежи принципов гражданственности и демократических ценностей.

"Нет чудодейственного решения. Нужно использовать батарею решений, батарею мер, которые следует принять, чтобы снизить уровень рисков", - резюмировал председатель Европейского совета.

Стрельба произошла в Вене вечером 2 ноября неподалеку от площади Шведенплатц вблизи от главной синагоги города Штадттемпель. Канцлер Курц подтвердил, что полиция расценивает произошедшее как теракт. В результате нападения погибли не менее четырех человек.