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Происшествия 10.11.2020 00:35

Генпрокуратура Азербайджана начала расследование инцидента со сбитым российским вертолетом

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что немедленно начала расследование инцидента со сбитым российским вертолетом Ми-24 на Нахчыванском участке азербайджано-армянской границы.

«Генпрокуратура Азербайджана немедленно начала расследование инцидента со сбитым 9 ноября в 18:30 российским вертолетом Ми-24 на Нахчыванском участке азербайджано-армянской границы. В зависимости от результата расследования будет обеспечено принятие законного и объективного решения», - говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Ведомство отмечает, что Генпрокуратура выражает глубочайшее сожаление в связи с инцидентом, выражает соболезнования семьям погибших членов экипажа, желает скорейшего выздоровления получившему ранение.

А.Азизов

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Тэги: ГЕНПРОКУРАТУРА, РОССИЯ, ВЕРТОЛЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]