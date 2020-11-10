Генпрокуратура Азербайджана начала расследование инцидента со сбитым российским вертолетом

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что немедленно начала расследование инцидента со сбитым российским вертолетом Ми-24 на Нахчыванском участке азербайджано-армянской границы.

«Генпрокуратура Азербайджана немедленно начала расследование инцидента со сбитым 9 ноября в 18:30 российским вертолетом Ми-24 на Нахчыванском участке азербайджано-армянской границы. В зависимости от результата расследования будет обеспечено принятие законного и объективного решения», - говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Ведомство отмечает, что Генпрокуратура выражает глубочайшее сожаление в связи с инцидентом, выражает соболезнования семьям погибших членов экипажа, желает скорейшего выздоровления получившему ранение.

А.Азизов