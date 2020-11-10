Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

05.11 $/bbl   WTI 38.79 -0.36 Brent 40.93 -0.30

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 10.11.2020 01:19

Инцидент со сбитым российским вертолетом носит случайный характер и не направлен против российской стороны – Гасанов

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с выражением соболезнования российскому коллеге генералу армии Сергею Шойгу в связи с инцидентом вокруг сбитого российского вертолета Ми-24.

«Глубоко опечален известием о трагическом инциденте Ми-24, который совершил полет в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, где вертолеты ВВС Российской Федерации прежде не были замечены, в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО, в то время как в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения», - говорится в тексте письма Гасанова, опубликованного на сайте Минобороны Азербайджана.

«Приносим извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны. От имени личного состава Азербайджанской Армии и от себя лично хочу выразить искренние соболезнования семьям, родным и близким погибших членов экипажа и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Вместе с Вами скорбим по поводу произошедшей трагедии», - подчеркнул Гасанов.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИНИСТР, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


Похожие новости


Глава МИД Азербайджана 26 августа посетит Россию с официальным визитом Глава Минэнерго РФ Новак заразился коронавирусом Президент Алиев принял министра экономразвития РФ Министр нефти Ирана обсудит в Москве ситуацию на глобальном рынке Новак в первый раз за историю сделки ОПЕК+ не примет участие в заседании министерского мониторингового комитета Министр промышленности и торговли России в апреле посетит Азербайджан

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]