Инцидент со сбитым российским вертолетом носит случайный характер и не направлен против российской стороны – Гасанов

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с выражением соболезнования российскому коллеге генералу армии Сергею Шойгу в связи с инцидентом вокруг сбитого российского вертолета Ми-24.

«Глубоко опечален известием о трагическом инциденте Ми-24, который совершил полет в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, где вертолеты ВВС Российской Федерации прежде не были замечены, в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО, в то время как в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения», - говорится в тексте письма Гасанова, опубликованного на сайте Минобороны Азербайджана.

«Приносим извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны. От имени личного состава Азербайджанской Армии и от себя лично хочу выразить искренние соболезнования семьям, родным и близким погибших членов экипажа и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Вместе с Вами скорбим по поводу произошедшей трагедии», - подчеркнул Гасанов.

А.Азизов