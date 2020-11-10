МИД РФ: Москва получила заверения Баку в том, что виновные в происшествии со сбитым российским вертолетом будут наказаны

Москва позитивно оценивает признание Азербайджаном своей вины за сбитый российский вертолёт Ми-24, заявили во вторник в МИД РФ.

"Тот факт, что Баку незамедлительно признал свою вину, оцениваем позитивно. Отмечаем также данные нам заверения азербайджанской стороны в том, что будет проведено оперативное расследование этого инцидента и виновные будут наказаны", -говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, размещённом в фейсбуке.