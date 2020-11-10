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Карабахский конфликт 10.11.2020 02:34

В Ереване начинается акция протеста против решения премьера Армении по Карабаху

Недовольные решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна по вопросу Карабаха граждане собираются у здания правительства республики в центре Еревана.

"Мы призываем всех вас собраться здесь. Мы не согласны с решением. Нашу родину отдают врагу. Никол, ты враг народа, предатель", - заявил один из участников акции протеста.

Здание правительства оцеплено полицией.

Ранее Пашинян заявил о подписании заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 01:00 10 ноября. "Текст заявления очень болезнен лично для меня и для нашего народа. Я принял это решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, лучшим образом владеющих ситуацией", - написал Пашинян на своей странице в фейсбуке.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ДЕМОНСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]