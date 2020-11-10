Песков сообщил о заявлении РФ, Азербайджана и Армении по Карабаху

Лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Карабахе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Подписано заявление президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина, объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта", - сказал он.