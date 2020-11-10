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Карабахский конфликт 10.11.2020 02:46

Путин сообщил, что в зоне карабахского конфликта с 10 ноября объявлено полное прекращение огня

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в зоне Нагорно-Карабахского конфликта с 10 ноября объявлено полное прекращение огня и всех военных действий.

"9 ноября президентом Азербайджанской республики Алиевым, премьер-министр Республики Армения Пашиняном и президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская республика и республика Армения останавливаются на занимаемых ими позициях", - сказал Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПУТИН, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]