Путин сообщил, что в зоне карабахского конфликта с 10 ноября объявлено полное прекращение огня

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в зоне Нагорно-Карабахского конфликта с 10 ноября объявлено полное прекращение огня и всех военных действий.

"9 ноября президентом Азербайджанской республики Алиевым, премьер-министр Республики Армения Пашиняном и президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская республика и республика Армения останавливаются на занимаемых ими позициях", - сказал Путин.