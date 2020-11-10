Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

05.11 $/bbl   WTI 38.79 -0.36 Brent 40.93 -0.30

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 10.11.2020 03:41

Военная фаза конфликта в Карабахе завершается, переходим к политическому урегулированию - президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная фаза конфликта в Нагорном Карабахе завершена, начинается политическое урегулирование.

"Военная фаза заканчивается и мы переходим к политическому урегулированию. Это максимально выгодный для нас вариант. Это фактически военная капитуляция Армении", - сказал Алиев в ночь на вторник в ходе обращения к азербайджанскому народу.

По его словам, Азербайджан достиг всех целей в ходе военной фазы конфликта.

"Мы останавливаем (боевые действия - ИФ). Я дал соответствующий приказ, так как мы уважаем подписанные документы. Но и противник должен остановиться иначе мы пойдем до конца. Мы достигли всего, чего хотели. Я им фактически поставил ультиматум (по выводу армянских военных с оккупированных территорий - ИФ). Я не хотел проливать кровь и поэтому говорил о готовности остановить боевые действия и перейти к политическому урегулированию", - добавил Алиев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, ВОЙНА


Похожие новости


В Карабахе будет совместная миротворческая миссия Турции и России - президент Азербайджана Пункта о статусе Нагорного Карабаха в трехстороннем заявлении нет - президент Азербайджана АЗЕРБАЙДЖАН ДОСТИГ ВСЕХ ЦЕЛЕЙ В ХОДЕ ВОЙНЫ В КАРАБАХЕ - АЛИЕВ Президент Азербайджана объявил об освобождении от армянской оккупации еще 23 населенных пунктов в Карабахе Баку пойдет до конца, если вопрос вывода армянских военных из Карабаха не решится за короткое время за столом переговоров - Алиев Баку должен адекватно реагировать на риски, связанные с угрозой обстрелов ВС Армении энергетической инфраструктуры Азербайджана - Алиев

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]