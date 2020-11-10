Пункта о статусе Нагорного Карабаха в трехстороннем заявлении нет - президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в трехстороннем документе по урегулированию карабахского конфликта нет пункта о статусе Нагорного Карабаха.

"Есть еще один важный момент в этом документе (трехстороннем заявлении - ИФ). В нем нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха. Когда я предлагал им (армянам - ИФ) автономию, они отказались. Пашинян, в этом документе нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха, нет и не будет пока я президент Азербайджана", - сказал Алиев в обращении к азербайджанскому народу в ночь на вторник.