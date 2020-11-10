Алиев: Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября, Кельбаджарский район - до 15 ноября, Лачинский район - до 1 декабря

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что трехстороннее заявление по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта предусматривает график вывода ВС Армении с оккупированных азербайджанских территорий.
Алиев в телеобращении к азербайджанскому народу зачитал пункты трехстороннего заявления.
1.Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях.
2. Агдамский район возвращается Азербайджанской Стороне до 20 ноября 2020 года.
3. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
4. Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации - 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.
5. В целях повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.
6. Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
По согласованию Сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.
7. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.
8. Производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.
9. Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль над транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.
По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана.
Число нефтегазовых установок в мире упало в октябре до нового минимума - Baker Hughes
Роснедра 24 декабря проведут аукцион на Тюлений нефтегазовый участок на Каспии
Norwegian Air предупредила о неопределенности своего будущего, акции упали
Генпрокуратура Азербайджана начала расследование инцидента со сбитым российским вертолетом
Вакцина компании Pfizer от COVID-19 показала более чем 90% эффективность - производители
Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Захаровым и Волчек
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Демонстранты в Ереване пришли к дому Пашиняна
Заболеваемость коронавирусом будет неизбежно расти в США и в мире этой зимой - губернатор Нью-Йорка
Парламент Эстонии не набрал достаточного количества голосов для отставки главы Минфина, усомнившегося в честности выборов в США
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Специальный тариф для учителей от Bakcell
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Кянан Наджафова
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью