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Карабахский конфликт 10.11.2020 03:06

Россия сделает все, чтобы трехсторонние договоренности по Карабаху были выполнены - Путин

Россия сделает все, чтобы трехсторонние договоренности по нагорно-карабахскому урегулированию были выполнены, заявил российский президент Владимир Путин.

"Россия, со своей стороны, сделает все возможное, чтобы позиции, достигнутые по итогам трехсторонних переговоров, сегодня подписанное заявление было исполнено", - сказал Путин в ходе видеоконференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Видеоконференцию показал азербайджанский государственный телеканал AzTV.

Путин выразил надежду, что подписание трехстороннего заявления положит конец не только многолетнему противостоянию между Арменией и Азербайджаном, и кровопролитию на этой земле, но и будут создан механизм контроля, и самое главное, будут созданы благоприятные условия для развития дружеских отношений между Азербайджаном и Арменией.

Президент РФ добавил, что этот документ будет во благо, как армянского, так и азербайджанского народов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ПУТИН, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]