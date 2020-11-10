Россия сделает все, чтобы трехсторонние договоренности по Карабаху были выполнены - Путин

Россия сделает все, чтобы трехсторонние договоренности по нагорно-карабахскому урегулированию были выполнены, заявил российский президент Владимир Путин.

"Россия, со своей стороны, сделает все возможное, чтобы позиции, достигнутые по итогам трехсторонних переговоров, сегодня подписанное заявление было исполнено", - сказал Путин в ходе видеоконференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Видеоконференцию показал азербайджанский государственный телеканал AzTV.

Путин выразил надежду, что подписание трехстороннего заявления положит конец не только многолетнему противостоянию между Арменией и Азербайджаном, и кровопролитию на этой земле, но и будут создан механизм контроля, и самое главное, будут созданы благоприятные условия для развития дружеских отношений между Азербайджаном и Арменией.

Президент РФ добавил, что этот документ будет во благо, как армянского, так и азербайджанского народов.