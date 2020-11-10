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Карабахский конфликт 10.11.2020 04:40

Пашинян заявил, что не мог не подписать заявление по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у него не было иного выхода, кроме подписания заявления по Карабаху.

"Другого выхода, кроме подписания заявления, не было. Сейчас я не могу сказать, почему так произошло, чтобы не ставить под угрозу жизнь многих людей. Это будет иметь прямое влияние на боевые действия", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

"Решение принято в результате анализа военной ситуации и на основе оценок людей, которые лучше всех знакомы с военной ситуацией. Мы должны понять, что наша армия сражалась против террористов, второй армии НАТО и армии Азербайджана", - отметил он.

Он раскритиковал протестующих, которые громят здание парламента и избили спикера парламента, заявив, что "таким образом они наносят удар по находящимся на фронте военным".

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]