Пашинян заявил, что не мог не подписать заявление по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у него не было иного выхода, кроме подписания заявления по Карабаху.

"Другого выхода, кроме подписания заявления, не было. Сейчас я не могу сказать, почему так произошло, чтобы не ставить под угрозу жизнь многих людей. Это будет иметь прямое влияние на боевые действия", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

"Решение принято в результате анализа военной ситуации и на основе оценок людей, которые лучше всех знакомы с военной ситуацией. Мы должны понять, что наша армия сражалась против террористов, второй армии НАТО и армии Азербайджана", - отметил он.

Он раскритиковал протестующих, которые громят здание парламента и избили спикера парламента, заявив, что "таким образом они наносят удар по находящимся на фронте военным".