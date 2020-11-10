Премьер Армении в последний момент отказался от подписания совместного трехстороннего заявления по Карабаху, документ подписали президенты Азербайджана и России - Алиев

Трехстороннее заявление по урегулированию нагорно-карабахского конфликта подписали в понедельник президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян в последний момент отказался от подписания, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Такое заявление сделал Алиев в ночь на вторник в телеобращении к азербайджанскому народу.

Алиев и Путин подписали заявление в формате видеоконференции.

"Это заявление имеет историческое значение. В последний момент премьер Армении отказался от подписания трехстороннего заявления. Пашиняна можно понять, это фактически означает его капитуляцию. Все равно он подпишет этот документ (...) по межправительственным каналам с Россией. Мы их заставили подписать этот документ. Это заявление - наша славная победа", - сказал Алиев.