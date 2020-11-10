Путин надеется, что договоренности по Карабаху создадут условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования конфликта

Россия исходит из того, что договоренность между Баку и Ереваном создаст основу для долгосрочного урегулирования проблемы Нагорного Карабаха, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Исходим из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов", - заявил президент РФ.