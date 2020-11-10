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Регион 10.11.2020 04:52

Демонстранты в Ереване пришли к дому Пашиняна

В Армении часть демонстрантов, протестующих против решения премьер-министра Армении Никола Пашиняна по вопросу Карабаха, направилась к правительственным дачам, где проживает Пашинян и его семья.

Охраняющие территорию правоохранители сообщили, что премьер-министра нет дома, между полицией и демонстрантами время от времени происходят стычки.

Как сообщалось, здание правительства Армении полностью захвачено демонстрантами.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", несколько десятков человек разгромили мебель, технику, разбили двери и окна, часть из них находится в кабинете Пашиняна.

Несколько сотен человек находятся на улице.

Полиция никак не препятствует действиям демонстрантов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРМЕНИЯ, ДЕМОНСТРАНТЫ, ДЕЙСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]