Демонстранты в Ереване пришли к дому Пашиняна

В Армении часть демонстрантов, протестующих против решения премьер-министра Армении Никола Пашиняна по вопросу Карабаха, направилась к правительственным дачам, где проживает Пашинян и его семья.

Охраняющие территорию правоохранители сообщили, что премьер-министра нет дома, между полицией и демонстрантами время от времени происходят стычки.

Как сообщалось, здание правительства Армении полностью захвачено демонстрантами.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", несколько десятков человек разгромили мебель, технику, разбили двери и окна, часть из них находится в кабинете Пашиняна.

Несколько сотен человек находятся на улице.

Полиция никак не препятствует действиям демонстрантов.