Демонстранты в Ереване пришли к дому Пашиняна

В Армении часть демонстрантов, протестующих против решения премьер-министра Армении Никола Пашиняна по вопросу Карабаха, направилась к правительственным дачам, где проживает Пашинян и его семья.
Охраняющие территорию правоохранители сообщили, что премьер-министра нет дома, между полицией и демонстрантами время от времени происходят стычки.
Как сообщалось, здание правительства Армении полностью захвачено демонстрантами.
Как сообщает корреспондент "Интерфакса", несколько десятков человек разгромили мебель, технику, разбили двери и окна, часть из них находится в кабинете Пашиняна.
Несколько сотен человек находятся на улице.
Полиция никак не препятствует действиям демонстрантов.
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