В Казахстане за сутки снизилось число заболевших коронавирусом, шесть человек скончались

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 564 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщила во вторник межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.
Сутками ранее в республике было выявлено 610 заболевших коронавирусом.
Всего в стране с начала пандемии подтверждено 117 тыс. 336 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 108 тыс. 169 человек.
В свою очередь Минздрав сообщил еще о шести летальных исходах от коронавируса. Общее число жертв коронавирусной инфекции в стране увеличилось до 1905 человек.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 7262 человека, в том числе 384 ребенка., указывается в сводке Минздрава.
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