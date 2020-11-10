Шесть самолетов Ил-76 с российскими миротворцами и техникой вылетели в Карабах

Шесть самолетов Ил-76, осуществляющие переброску российских миротворцев в район выполнения задач в зоне нагорно-карабахского конфликта, вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный, сообщили в Минобороны РФ.
На борту воздушных судов - личный состав миротворческого соединения, автомобильная техника, бронетранспортеры и материальные средства.
Всего для развертывания миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта будут переброшены 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Для управления миротворческой операцией в районе г. Ханкенди будет развернуто командование российских миротворческих сил.
Основу российского контингента составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.
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