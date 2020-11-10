Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что находится в Армении и продолжает исполнять свои обязанности.

"Я, конечно же, в Армении, и полностью продолжаю выполнять свою работу премьер-министра Армении", - написал Пашинян на своей странице в фейсбуке.