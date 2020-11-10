Переходная команда Байдена грозит юридическими мерами Управлению общих служб США

Команда переходного периода Джо Байдена предупреждает, что она может принять "юридические меры", если Управление общих служб США (GSA) официально не объявит о победе Байдена на выборах, сообщает Axios.

"Рассматривается целый ряд рычагов, и все варианты, безусловно, доступны", - сказал журналистам представитель переходного правительства Байдена.

Среди прочего, отметил он, возможен и судебный иск.

Пока глава GSA Эмили Мерфи не подтвердит победу Байдена, его команда не сможет получить доступ к федеральным финансам и встречаться с нынешними правительственными чиновниками, в том числе в разведке, изучать недоступные широкой общественности данные, что, в свою очередь, по мнению СМИ, замедлит процесс изменения направления политики новой администрации.

В свою очередь, представитель GSA сообщил The Hill, что Мерфи, назначенная Дональдом Трампом, ждет пока станет "ясен победитель".

"Это еще не установлено. GSA и его глава будут продолжать соблюдать и выполнять все требования закона", - говорится в заявлении пресс-секретаря ведомства.

Ранее GSA подтверждали победу того или иного кандидата в течение 24 часов после выборов. Исключением стали лишь выборы в 2000 году.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре. Однако, на основании имеющихся данных, ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.