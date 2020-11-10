Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

05.11 $/bbl   WTI 38.79 -0.36 Brent 40.93 -0.30

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 10.11.2020 09:17

Переходная команда Байдена грозит юридическими мерами Управлению общих служб США

Команда переходного периода Джо Байдена предупреждает, что она может принять "юридические меры", если Управление общих служб США (GSA) официально не объявит о победе Байдена на выборах, сообщает Axios.

"Рассматривается целый ряд рычагов, и все варианты, безусловно, доступны", - сказал журналистам представитель переходного правительства Байдена.

Среди прочего, отметил он, возможен и судебный иск.

Пока глава GSA Эмили Мерфи не подтвердит победу Байдена, его команда не сможет получить доступ к федеральным финансам и встречаться с нынешними правительственными чиновниками, в том числе в разведке, изучать недоступные широкой общественности данные, что, в свою очередь, по мнению СМИ, замедлит процесс изменения направления политики новой администрации.

В свою очередь, представитель GSA сообщил The Hill, что Мерфи, назначенная Дональдом Трампом, ждет пока станет "ясен победитель".

"Это еще не установлено. GSA и его глава будут продолжать соблюдать и выполнять все требования закона", - говорится в заявлении пресс-секретаря ведомства.

Ранее GSA подтверждали победу того или иного кандидата в течение 24 часов после выборов. Исключением стали лишь выборы в 2000 году.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре. Однако, на основании имеющихся данных, ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, БАЙДЕН, ИСК


Похожие новости


Байден планирует ввести в США обязательное ношение медицинских масок Аббас планирует потребовать у США вернуть американское посольство в Израиле в Тель-Авив - СМИ Байден через несколько часов выступит с обращением к согражданам, заявляет его штаб Байден вырывается вперед в ключевых штатах, где продолжается обработка избирательных бюллетеней Байден в случае своей победы на выборах обещал заботиться об американцах У Байдена 122 голоса выборщиков, у Трампа 94 - Politico

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]