Число инфицированных COVID-19 в США превысило 10 млн - университет Джонса Хопкинса

Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в США с начала пандемии превысило 10 млн, сообщает Университет Джонса Хопкинса.
По данным университета, количество инфицированных в США на данный момент составляет 10 млн 18 тыс. 218, из них 237 тыс. 742 скончались, более 3 млн выздоровели.
США занимают первое место в мире по количеству зараженных COVID-19, на втором - Индия (8, 5 млн), на третьем - Бразилия (5, 6 млн). Россия в рейтинге университета занимает пятое место (1, 7 млн).
Темпы распространения коронавируса COVID-19, без сомнения, будут нарастать этой зимой и в США, и во всем в мире, заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
"Показатели (роста инфицирования - ИФ) будут несомненно по всему земному шару, по стране", - цитирует его слова телеканал CNN.
"Мы ожидаем, что показатели будут расти осенью и зимой. Лучшее, что вы можете сделать - это контролировать рост, но он будет", - отметил губернатор.
При этом он предупредил, что микроочаги COVID-19 станут "в обозримом будущем постоянным фактором".
В то же время Куомо подчеркнул, что штат Нью-Йорк справляется с эпидемией лучше, нежели иной другой штат в США.
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