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10.11.2020 09:02

Подарок флага гражданам от Nar

Нар провел специальную акцию по случаю 9 ноября - Дня Государственного флага и освобождения Шуша. Чтобы поддержать высокий победный дух горожан, мобильный оператор подарил клиентам флаги с выгравированным трехцветным флагом Азербайджана в магазинах, адаптированных в новой концепции на Площади Фонтанов, на проспекте Бюльбюль, вблизи метростанции Элимлер Академиясы, а также в других центрах продаж. Кроме того, эти флаги были розданы горожанам на центральных улицах столицы. Этим была создана возможность для граждан нести свою любовь к флагу на своей груди. Цель проведения акции - способствовать возрастанию решимости у людей в ходе успешных военных операций Храброй Азербайджанской Армии по освобождению наших земель от оккупации. Видео в честь акции флага, проведенной Nar, можно посмотреть по этой ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=OSrDSEV2NBI&feature=youtu.be

Следует отметить, что с начала успешной контрнаступательной военной операции Азербайджанской Армии, Нар заменил цвет своего логотипа на азербайджанский флаг во всех социальных сетях. Мы верим, что благодаря силе и смелости могучей Азербайджанской Армии все наши оккупированные территории в ближайшее время будут освобождены. Победа за нами!

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8700 базовых станций.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]