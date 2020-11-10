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Дальнее зарубежье 10.11.2020 09:44

Минфин США расширил санкционные списки по Сирии за счет представителей нефтяного сектора

Минфин США в понедельник объявил о включении в санкционный список по Сирии ряда лиц и структур, среди которых министерство нефти и полезных ископаемых Сирии и сирийские Силы национальной обороны.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) приняло меры против сирийских военных чиновников, членов сирийского парламента, сирийских государственных структур, а также сирийских и ливанских граждан, предпринимающих попытки возвратить к жизни ухудшающуюся нефтяную промышленность Сирии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минфина США в понедельник вечером.

В заявлении говорится, что OFAC добавил в SDN-списки имена семи лиц, а также 10 структур.

"Эти санкции распространяются на тех лиц и структуры, которые предоставляют поддержку сети производства нефти режиму (президента САР) Башара Асада", - отмечается в заявлении.

"Министерство финансов намерено продолжить оказывать экономическое давление на режим Асада и его сторонников за репрессии, проводимые режимом", - заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.

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Тэги: США, СИРИЯ, НЕФТЬ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]