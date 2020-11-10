Минфин США расширил санкционные списки по Сирии за счет представителей нефтяного сектора

Минфин США в понедельник объявил о включении в санкционный список по Сирии ряда лиц и структур, среди которых министерство нефти и полезных ископаемых Сирии и сирийские Силы национальной обороны.
"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) приняло меры против сирийских военных чиновников, членов сирийского парламента, сирийских государственных структур, а также сирийских и ливанских граждан, предпринимающих попытки возвратить к жизни ухудшающуюся нефтяную промышленность Сирии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минфина США в понедельник вечером.
В заявлении говорится, что OFAC добавил в SDN-списки имена семи лиц, а также 10 структур.
"Эти санкции распространяются на тех лиц и структуры, которые предоставляют поддержку сети производства нефти режиму (президента САР) Башара Асада", - отмечается в заявлении.
"Министерство финансов намерено продолжить оказывать экономическое давление на режим Асада и его сторонников за репрессии, проводимые режимом", - заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.
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