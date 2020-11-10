Президент США Дональд Трамп уволил главу Программы исследований глобальных изменений по климату, которая готовит отчеты федерального правительства об изменении климата, сообщает Politico со ссылкой на три источника.

По данным издания, срок полномочий Майкла Купербергера истек 6 ноября, и он вернулся министерство энергетики.

Переназначение Куперберга является последним в череде кадровых перестановок, произведенных администрацией действующего президента.

Ранее Трамп сообщил об отставке министра обороны Марка Эспера.