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Трамп уволил главу Программы исследований глобальных изменений по климату

Президент США Дональд Трамп уволил главу Программы исследований глобальных изменений по климату, которая готовит отчеты федерального правительства об изменении климата, сообщает Politico со ссылкой на три источника.

По данным издания, срок полномочий Майкла Купербергера истек 6 ноября, и он вернулся министерство энергетики.

Переназначение Куперберга является последним в череде кадровых перестановок, произведенных администрацией действующего президента.

Ранее Трамп сообщил об отставке министра обороны Марка Эспера.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТРАМП, КЛИМАТ, УВОЛЬНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]