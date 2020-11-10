Глава отделения Минюста США по нарушениям во время выборов подал в отставку

Глава отделения министерства юстиции США, которое занимается расследованием нарушений на выборах, подал в отставку, сообщает телеканал NBC News.
"Ознакомившись с новой политикой и ее последствиями, (...) я должен с сожалением уйти с поста директора отдела нарушений на выборах", - говорится в письме Ричарда Пилджера, с которым удалось ознакомиться телеканалу.
Отмечается, что отставка Пилджера последовала за распоряжением генпрокурора США Ульяма Барра расследовать утверждения о нарушениях на выборах президента.
Ранее сообщалось, что Барр в документе, направленном федеральным прокурорам, отметил, что расследование "может быть проведено, если есть четкие и заслуживающие доверия утверждения о нарушениях, которые, если они верны, потенциально могут повлиять на исход федеральных выборов в отдельном штате".
Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре. Однако, на основании имеющихся данных, ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Джо Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.
Дональд Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.
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