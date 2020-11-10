Добыча нефти в Казахстане в январе-октябре составила 71,6 млн тонн

Добыча нефти в Казахстане в январе-октябре 2020 года составила 71,6 млн тонн, на Кашагане добыто 12,7 млн тонн, сообщил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.
В презентации министра к выступлению на заседании правительства во вторник говорится, что на "Тенгизшевройл" (ТШО) приходится 22,2 млн тонн нефти, на "КазМунайГаз" (КМГ) - 15,07 млн тонн, на North Caspian Operating Company (NCOC, оператор месторождения Кашаган) - 12,7 млн тонн, Karachaganak Petroleum Operating (KPO, оператор месторождения Карачаганак) - 10 млн тонн и 11,63 млн - на прочие предприятия.
План добычи нефти в Казахстане на 2020 год составляет 85 млн тонн.
По данным Минэнерго, экспорт нефти за отчетный период составил 57,5 млн тонн, план на 2020 год - 67,5 млн тонн.
За десять месяцев в стране было добыто 45,9 млрд кубометров газа, из которых на ТШО приходится - 12,3 млрд кубометров, на KPO - 16,5 млрд, NCOC - 7,7 млрд, КМГ - 2,3 млрд кубометров, на "прочие компании" - 7,1 млрд. Прогноз добычи на 2020 год - 55,2 млрд кубометров.
Добыча нефти и газоконденсата в Казахстане в 2019 году, по данным Минэнерго, составила 90,5 млн тонн.
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