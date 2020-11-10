Протестующие против трехстороннего заявления по Карабаху вынесли из резиденции премьера Армении его личные вещи

Премьер Армении Никол Пашинян заявил о краже из его резиденции, совершенной в ночь на вторник участниками протестов против принятия трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

"Из резиденции премьер-министра украдены компьютер, часы, духи, водительские права и другие вещи", - сообщил Пашинян на своей странице в фейсбуке.