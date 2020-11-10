Нефть дешевеет после уверенного роста накануне, Brent торгуется у $42 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах во вторник на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу ослабления спроса в связи с новыми ограничениями в Европе и США из-за пандемии коронавируса.
Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:19 составляет $42,03 за баррель, что на $0,37 (0,87%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $2,95 (7,5%), продемонстрировав самый сильный однодневный прирост в долларах и процентах с 1 июня, по данным Dow Jones Market Data.
Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $39,82 за баррель, что на $0,47 (1,17%) ниже уровня предыдущей сессии. Во вторник фьючерсы подскочили на $3,15 (8,5%), это был максимальный однодневный прирост в долларах и процентах с мая.
Оба контракта накануне достигли самых высоких отметок с 22 октября.
Ралли нефтяных цен во многом обусловлено сочетанием двух факторов - "обнадеживающие новости о вакцине и рост фондовых рынков по всему миру", отмечает главный финансовый директор Velandera Energy Маниш Радж, которого цитирует MarketWatch. Однако, по его словам, цены лишь отыгрывали потери последних двух недель.
В понедельник стало известно, что вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer Inc.и германской BioNTech, во время испытаний продемонстрировала эффективность более чем на 90%.
Эта новость спровоцировала на мировых рынках рост спроса на акции и другие активы, считающиеся рискованными, заставив инвесторов распродавать традиционные безопасные активы, такие как облигации и золото, пишет MarketWatch.
Поддержку ценам на нефть также оказала "некоторая ясность" в отношении итогов президентских выборов в США, говорит старший аналитик сырьевого рынка Schneider Electric Робби Фрейзер.
Официальные результаты выборов пока не объявлены, однако уже понятно, что кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал достаточное количество голосов, чтобы стать новым президентом США. Инвесторы считают, что приход Байдена в Белый дом повысит вероятность принятия нового масштабного пакета мер поддержки экономики, которые помогут ей справиться с последствиями пандемии COVID-19.
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