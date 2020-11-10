Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 10 ноября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 10 ноября ЦБА установил 2,0116 манат/1EUR (6 ноября - 2,0092 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 10 ноября установил - 0,0222 манат/1RUB (6 ноября - 0,022 манат/1RUB).

A.Mамедов