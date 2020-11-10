Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 10 ноября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 10 ноября ЦБА установил 2,0116 манат/1EUR (6 ноября - 2,0092 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 10 ноября установил - 0,0222 манат/1RUB (6 ноября - 0,022 манат/1RUB).
A.Mамедов
Протестующие против трехстороннего заявления по Карабаху вынесли из резиденции премьера Армении его личные вещи
Миротворцы РФ будут развернуты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе - Путин
Шесть самолетов Ил-76 с российскими миротворцами и техникой вылетели в Карабах
Число инфицированных COVID-19 в США превысило 10 млн - университет Джонса Хопкинса
В Казахстане за сутки снизилось число заболевших коронавирусом, шесть человек скончались
Генпрокуратура Азербайджана начала расследование инцидента со сбитым российским вертолетом
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Минфин США расширил санкционные списки по Сирии за счет представителей нефтяного сектора
Переходная команда Байдена грозит юридическими мерами Управлению общих служб США
Пашинян сообщил, что находится в Армении и продолжает исполнять свои обязанности
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Подарок флага гражданам от Nar
Специальный тариф для учителей от Bakcell
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Кянан Наджафова
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью