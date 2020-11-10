Восьмой самолет с российскими миротворцами вылетел в Карабах - Минобороны РФ

Восьмой самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетел с аэродрома Ульяновск-Восточный, сообщает Минобороны РФ.

"На борту воздушного судна личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспонтеры", - говорится в сообщении.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Основу российского контингента составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

В целях контроля соблюдения договоренностей сторонами конфликта предусмотрено выставление российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

Для управления миротворческой операцией в районе г. Ханкенди будет развернуто командование российских миротворческих сил.