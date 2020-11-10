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Спорт 10.11.2020 10:40

Япония в рамках подготовки к Олимпиаде-2021 проведет тестовые соревнования в начале следующего года - организаторы

Организаторы Олимпиады в Токио, перенесенной из-за пандемии коронавируса с 2020 на 2021 год, объявили, что, начиная с марта следующего года, проведут серию тестовых соревнований на олимпийский объектах.

"Мы обсуждаем, как бороться с COVID-19 вместе с японским правительством и столичным правительством Токио. С начала следующего года мы начнем работу и приступим к проведению тестовых мероприятий в марте", - заявил журналистам представитель оргкомитета Олимпиады.

Как отмечают наблюдатели, японские власти вдохновило успешное проведение турнира по спортивной гимнастике 8 ноября, в котором приняли участие атлеты из Японии, России и США и которое проходило с присутствием зрителей.

Все участники до начала соревнований прошли карантин в гостиничных номерах, у них ежедневно брали тесты на COVID-19.

Как ожидается, президент МОК Томас Бах прибудет в Токио в конце этого месяца, чтобы обсудить с организаторами вопросы открытия Олимпиады 23 июля 2021 года. Японские власти настаивают на том, что будут готовы к проведению этого массового мероприятия.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]