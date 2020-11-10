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СНГ 10.11.2020 11:02

В Украине зафиксирован новый антирекорд числа заболевших коронавирусом

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксирован новый рекорд новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 - 10 тыс. 842 человека, количество выздоровевших - 5 тыс. 514, умер 191 пациент, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 тыс. 842 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 410, медработников - 445). Также за последние сутки госпитализированы - 1 тыс. 252 человека; летальных случаев - 191; выздоровели - 5 тыс. 514 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Днем ранее, 9 ноября в Украине было зафиксировано 8 687 новых случаев инфицирования COVID-19, 8 ноября было 9 397 новых инфицированных; 7 ноября было зафиксировано 10 746 новых случаев; 6 ноября было 9 721 заболевших, 5 ноября - 9 850 новых случаев заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 479 197 человек, 8 756 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 214 657.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]