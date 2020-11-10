В Перу прошли протесты ночью после объявленного импичмента президенту страны

Массовые акции протеста прошли в разных городах Перу в ночь на вторник после того, как Конгресс страны объявил импичмент президенту Мартину Вискарру, сообщает агентство Associated Press.
В столице Перу на улицы вышли тысячи человек, они собрались у здания конгресса, чтобы выразить недовольство решением законодателей. Многие несли на плечах флаги страны, практически у всех демонстрантов были маски на лице. Некоторые из участников акций держали в руках баннеры со словами: "Прогнивший конгресс!", "Нет - госперевороту, защитим Перу!".
Ранее Конгресс Перу объявил импичмент президенту страны, в частности, из-за его действий во время пандемии. "За" проголосовали 105 законодателей, тогда как для вынесения импичмента было необходимо большинство в две трети - как минимум 87 голосов.
Мартин Вискарра заявил, что покинет свой пост, но при этом указал, что не совершал никаких преступлений. "История и жители Перу будут судить наши решения", - сказал Вискарра.
Ряд политических деятелей в Перу назвали происходящее "замаскированным госпереворотом".
Ожидается, что теперь пост главы государства сможет занять глава Конгресса. Церемония приведения к присяге нового лидера намечена на вторник.
Агентство отмечает, что Вискарра своей главной целью ставил борьбу с коррупцией и считался одним из самых популярных в стране лидеров за последние несколько лет. В отношении многих законодателей в стране ведутся судебные разбирательства из-за дел, связанных с коррупцией.
Перу в настоящее время переживает экономические проблемы. В стране также сложилась тяжелая ситуация с коронавирусом. В Перу зафиксирован один из самых высоких показателей смертности от COVID-19. За время пандемии там скончались почти 35 тыс. человек.
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