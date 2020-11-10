В Астраханской области будут созданы портовая особая экономическая зона и Каспийский кластер - постановление премьера РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании портовой особой экономической зоны и Каспийского кластера в Астраханской области, сообщает во вторник пресс-служба правительства РФ.

"В Лиманском районе Астраханской области будет создана портовая особая экономическая зона (ОЭЗ). Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Согласно документу, её объединят с уже существующей ОЭЗ промышленно-производственного типа "Лотос", в результате чего будет сформирован Каспийский кластер. Он станет грузовой базой для международного транспортного коридора "Север - Юг", связывающего страны Северной и Западной Европы с Индией и Ираном, отмечает пресс-служба.

"На выделенной территории создадут необходимую для бизнеса инфраструктуру, проведут инженерные коммуникации. В 2021 и 2022 годах на эти цели будет направлено более 2,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, организациям, представленным в кластере, будут доступны налоговые и таможенные льготы, в том числе процедура свободной таможенной зоны. Резиденты также смогут рассчитывать на консультационную поддержку со стороны управляющей компании при реализации инвестпроектов.

"Принятое решение повысит конкурентоспособность российских портов на Каспии и позволит привлечь грузовые потоки из соседних стран", - подчеркивается в сообщении.