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Карабахский конфликт 10.11.2020 11:12

Оппозиция в Армении обсуждает, как аннулировать соглашение по Карабаху и отправить в отставку Пашиняна

Оппозиционные фракции пытаются созвать внеочередное заседание парламента Армении по вопросу принятого по Карабаху трехстороннего решения премьера Армении, президентов России и Азербайджана.

"Мы пытаемся созвать внеочередное заседание парламента, но количество оппозиционных депутатов для этого недостаточно. Необходимо участия также как минимум 25 депутатов из правящей фракции. Для этого они должны быть уверены в своей безопасности, чтобы прийти в парламент", - сказала журналистам депутат оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян.

Она призвала собравшихся в зале заседаний и здании парламента граждан покинуть его.

"Мы обсуждаем с юристами, насколько парламент уполномочен аннулировать это соглашение, или решение, или заявление по Карабаху", - отметила Зограбян.

Она также сообщила, что в повестке оппозиционных партий находится вопрос отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Ранее президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, согласно которому с 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

Это заявление вызвало протесты в Ереване, переросшие в беспорядки. Протестующие ворвались в здания правительства и парламента Армении, избили спикера парламента.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОППОЗИЦИЯ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]