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Карабахский конфликт 10.11.2020 11:13

Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили договоренности по Карабаху

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлут Чавушоглу в ходе телефонного разговора во вторник обсудили договоренности по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Глава МИД Турции поздравил азербайджанского коллегу и азербайджанский народ с победой», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Байрамов, в свою очередь, выразил Чавушоглу и народу Турции благодарность за поддержку Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]