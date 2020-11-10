Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили договоренности по Карабаху

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлут Чавушоглу в ходе телефонного разговора во вторник обсудили договоренности по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Глава МИД Турции поздравил азербайджанского коллегу и азербайджанский народ с победой», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Байрамов, в свою очередь, выразил Чавушоглу и народу Турции благодарность за поддержку Азербайджана.

Р.Ахмедов