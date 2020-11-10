Рекордный суточный прирост заболевших Covid-19 зафиксирован в Грузии

В Грузии за минувшие сутки зафиксировали рекордные 2 тыс. 970 новых случаев заболевания Covid-19, скончались 22 человека, сообщил во вторник Минздрав страны.
Накануне сообщалось о 2 тыс. 927 случаях заражения Covid-19.
По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции достигло 521 человека.
В режиме карантина находятся 2 тыс. 765 человека, под наблюдением врачей в стационарах остаются 4 тыс. 709 человек, в специализированных гостиницах лечатся 3 тыс. 66 человек. Выздоровели 47 тыс. 390 больных.
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