Temiz Sheher построит полигон для опасных отходов

ОАО «Temiz Sheher» (Чистый город) отбирает подрядчика для подготовки проектно-сметной документации по строительству полигона для опасных (вредных) отходов.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере составляет 800 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 17:00 8 декабря. Вскрытие предложений пройдет 9 декабря в 17:00.

Б.Рустамбеков