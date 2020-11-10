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Регион 10.11.2020 11:51

Президент Турции принял отставку главы Минфина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял отставку своего зятя Берата Албайрака с поста министра финансов и казначейства страны.

Об этом вечером в понедельник объявил офис главы государства, сообщает Deutsche Welle.

Турецкий лидер отметил работу Албайрака во главе ведомства и заявил, что благодаря ему страна с "минимальным ущербом" проходит кризис, вызванный пандемией COVID-19.

Новым руководителем Минфина станет экс-министр транспорта Лютфи Эльван.

Албайрак неожиданно объявил об уходе с поста министра финансов и казначейства страны в минувшее воскресенье - спустя день после увольнения президентом главы турецкого ЦБ. Албайрак сообщил об уходе в отставку в своем аккаунте в Instagram, сославшись на проблемы со здоровьем. Президент Турции не одобрял отставку зятя свыше 24 часов, отмечает DW.

В субботу Эрдоган отправил в отставку главу ЦБ Мюрата Уйсала, назначив новым управляющим экс-министра финансов Наджи Айбала, выступавшего с критикой проводимой Албайраком экономической политики.

Курс доллара во вторник составляет 8,2582 лиры по сравнению с 8,0705 лиры на закрытие рынка днем ранее.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИНФИН, ГЛАВА, ОТСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]