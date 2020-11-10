Президент Турции принял отставку главы Минфина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял отставку своего зятя Берата Албайрака с поста министра финансов и казначейства страны.

Об этом вечером в понедельник объявил офис главы государства, сообщает Deutsche Welle.

Турецкий лидер отметил работу Албайрака во главе ведомства и заявил, что благодаря ему страна с "минимальным ущербом" проходит кризис, вызванный пандемией COVID-19.

Новым руководителем Минфина станет экс-министр транспорта Лютфи Эльван.

Албайрак неожиданно объявил об уходе с поста министра финансов и казначейства страны в минувшее воскресенье - спустя день после увольнения президентом главы турецкого ЦБ. Албайрак сообщил об уходе в отставку в своем аккаунте в Instagram, сославшись на проблемы со здоровьем. Президент Турции не одобрял отставку зятя свыше 24 часов, отмечает DW.

В субботу Эрдоган отправил в отставку главу ЦБ Мюрата Уйсала, назначив новым управляющим экс-министра финансов Наджи Айбала, выступавшего с критикой проводимой Албайраком экономической политики.

Курс доллара во вторник составляет 8,2582 лиры по сравнению с 8,0705 лиры на закрытие рынка днем ранее.