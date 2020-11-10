Алиев и Эрдоган высоко оценили создание российско-турецкого миротворческого центра в Карабахе

Президент Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган во вторник провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

«В ходе беседы президенты высоко оценили создание турецко-российского миротворческого центра по наблюдению за прекращением огня и выразили уверенность, что этот центр будет способствовать обеспечению прочного мира в регионе», - отмечается в сообщении.

Главы государств поздравили друг друга с блестящей победой Азербайджана в карабахской войне.

Алиев еще раз поблагодарил президента Турции и турецкий народ за политическую и моральную поддержку Азербайджана во время войны.

Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана за высокую оценку поддержки его страны.

«Президенты Азербайджана и Турции заявили, что и впредь будут поддерживать друг друга», - подчеркивается в информации.

Х.Насирзаде