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Карабахский конфликт 10.11.2020 12:44

Алиев и Эрдоган высоко оценили создание российско-турецкого миротворческого центра в Карабахе

Президент Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган во вторник провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

«В ходе беседы президенты высоко оценили создание турецко-российского миротворческого центра по наблюдению за прекращением огня и выразили уверенность, что этот центр будет способствовать обеспечению прочного мира в регионе», - отмечается в сообщении.

Главы государств поздравили друг друга с блестящей победой Азербайджана в карабахской войне.

Алиев еще раз поблагодарил президента Турции и турецкий народ за политическую и моральную поддержку Азербайджана во время войны.

Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана за высокую оценку поддержки его страны.

«Президенты Азербайджана и Турции заявили, что и впредь будут поддерживать друг друга», - подчеркивается в информации.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЛИЕВ, ЭРДОГАН, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]