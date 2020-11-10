Минобороны РФ сообщает о вылете еще двух самолетов с российскими миротворцами в Карабах

Одиннадцатый и двенадцатый самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный, сообщает Минобороны РФ.

"На борту воздушного судна личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспортеры", - говорится в сообщении.