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ТЭК 10.11.2020 12:56

Азербайджан в октябре выполнил сделку ОПЕК+ на 100% - Минэнерго

Добыча нефти в Азербайджане в октябре 2020 года составила 587 тыс. б/с против сентябрьского показателя 585 тыс. б/с, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэнерго.

"В октябре в Азербайджане суточная добыча нефти с конденсатом составила 675,2 тыс. баррелей, из которых на добычу нефти пришлось 587 тыс. баррелей, на конденсат - 88,2 тыс. баррелей. Азербайджан в октябре страна сократил нефтедобычу на 131 тыс. б/с от показателя октября 2018 года. С учетом обязательств страны в рамках ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи на 131 тыс. б/с от показателя октября 2018 года, т.е. до 587 тыс. б/с, страна в октябре выполнила эти обязательства на 100%", - отмечает ведомство.

Как сообщалось ранее, в мае Азербайджан обязательства по снижению добычи в рамках ОПЕК+ выполнил на 98%, в июне - на 100,1%, в июле - на 99,9%, в августе - на 101,8%, в сентябре - на 101,5%.

Страны ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 года в ходе видео-конференции утвердили сделку по коллективному снижению суточной нефтедобычи в три этапа с 1 мая 2020 года до апреля 2022 года.

В рамках договоренностей Азербайджан обязался снизить добычу нефти без учета конденсата от показателя октября 2018 года, т.е. от отметки 718 тыс. б/с. С учетом этого, на первом этапе Азербайджан обязался снизить добычу нефти на 23% от указанной цифры, т.е. на 164 тыс. б/с, до 554 б/с. На втором этапе (август-декабрь 2020 года) - на 18% или на 131 тыс. б/с, до 587 тыс. б/с, на третьем (с января 2021 года до апреля 2022 года) - на 14% или на 98 тыс. б/с, до 620 тыс. б/с.

Для выполнения Азербайджаном своих обязательств по второму этапу сокращения нефтедобычи в рамках ОПЕК+ добыча нефти с блока АЧГ снизится от показателя октября 2018 года, т.е. с 567 тыс. б/с до 461 б/с, SOCAR, совместными предприятиями и операционными компаниями, действующими на суше, - со 151 тыс. б/с до 126 тыс. б/с.

H.Aббасова

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Тэги: ОПЕК, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВЫПОЛНЕНИЕ


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