Центробанк Азербайджана на депозитном аукционе привлек 100 млн манатов на 13 дней

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 100 млн манатов на очередном депозитном аукционе для банков во вторник, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"Центробанк 10 ноября провел очередной депозитный аукцион, на котором привлек 100 млн манатов, хотя предложение в ходе аукциона составило 413,7 млн манатов. Средневзвешенная ставка в ходе аукциона составила 6,01% (2 ноября - 6,01%)", - отметили в банке.

Средства привлечены сроком на 13 дней.

Как сообщалось, ЦБА с июня 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

А.Мамедов