В Бразилии приостановили клинические испытания китайской вакцины от COVID-19

В Бразилии решили временно остановить клинические испытания вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной китайской компанией Sinovac, сообщают во вторник латиноамериканские СМИ.
Национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии отметило, что решение принято в связи с "серьезным негативным" инцидентом, который произошел 29 октября. Никаких других дополнительных данных бразильское ведомство приводить не стало.
Компания Sinovac в свою очередь опубликовала заявление, в котором выразила уверенность в безопасности своей вакцины, а также намерение продолжать работу с Бразилией.
В настоящее время сразу несколько потенциальных вакцин, разработанных разными странами, проходят третью, финальную стадию клинических испытаний. В их числе - разработка китайской компании.
Бразилия - одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран мира. За время пандемии в стране зарегистрировали более 5,6 млн случаев COVID-19. По этому показателю страна занимает третью строчку, уступая США и Индии.
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