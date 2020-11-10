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Здравоохранение 10.11.2020 13:17

В Бразилии приостановили клинические испытания китайской вакцины от COVID-19

В Бразилии решили временно остановить клинические испытания вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной китайской компанией Sinovac, сообщают во вторник латиноамериканские СМИ.

Национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии отметило, что решение принято в связи с "серьезным негативным" инцидентом, который произошел 29 октября. Никаких других дополнительных данных бразильское ведомство приводить не стало.

Компания Sinovac в свою очередь опубликовала заявление, в котором выразила уверенность в безопасности своей вакцины, а также намерение продолжать работу с Бразилией.

В настоящее время сразу несколько потенциальных вакцин, разработанных разными странами, проходят третью, финальную стадию клинических испытаний. В их числе - разработка китайской компании.

Бразилия - одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран мира. За время пандемии в стране зарегистрировали более 5,6 млн случаев COVID-19. По этому показателю страна занимает третью строчку, уступая США и Индии.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, КИТАЙ, ВАКЦИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]