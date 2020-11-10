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СНГ 10.11.2020 15:17

Лукашенко потребовал создать официальные профсоюзы на всех частных предприятиях Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал до конца года создать официальные профсоюзы на всех частных предприятиях республики.

"Мы с вами договаривались, что до конца этого года профсоюзные организации будут созданы на всех частных предприятиях. Этот вопрос до конца года должен быть решен", - сказал Лукашенко на встрече с председателем Федерации профсоюзов Белоруссии Михаилом Ордой во вторник. Его цитирует госагентство БелТА.

"Все должны понимать государственную позицию", - подчеркнул он.

Лукашенко считает, что "в каждой компании, частной и государственной, должна быть профсоюзная организация". Работники, по его словам смогут сами решить, вступать им в профсоюз или нет. "Хочешь быть членом профсоюза - будь, не хочешь - пожалуйста", - сказал он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]