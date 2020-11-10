США и Франция не участвовали в подготовке соглашения по прекращению огня в Карабахе - Кремль

США и Франция, являющиеся сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе, не участвовали в подготовке соглашения по прекращению огня в этом регионе, которое приняли РФ, Азербайджан и Армения, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это трехстороннее заявление", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.