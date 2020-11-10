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Карабахский конфликт 10.11.2020 13:24

США и Франция не участвовали в подготовке соглашения по прекращению огня в Карабахе - Кремль

США и Франция, являющиеся сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе, не участвовали в подготовке соглашения по прекращению огня в этом регионе, которое приняли РФ, Азербайджан и Армения, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это трехстороннее заявление", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, США, ФРАНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]