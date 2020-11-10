В Кремле надеются, что население Армении должным образом воспримет объяснения Пашиняна о сути соглашения по Карабаху

В Кремле рассчитывают, что население Армении должным образом воспримет объяснения премьер-министра этой страны Никола Пашиняна о сути достигнутого в ночь на вторник соглашения по Нагорному Карабаху, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у Пескова, как в Кремле оценивают начавшиеся в Ереване массовые акции после известий о достижении соглашения.

"Мы не хотели бы их оценивать", - ответил представитель Кремля.

Мы знаем, что премьер-министр Пашинян прикладывает изрядные усилия, чтобы объяснить суть и смысл этих договоренностей, и мы надеемся, что эти объяснения будут должным образом восприняты", - добавил он.