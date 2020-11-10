Пребывание турецких военных в Карабахе не согласовано в трехстороннем заявлении - Песков

Текст трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху не содержит положения о присутствии турецких военных на территории Нагорного Карабаха, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Об этом (присутствии турецких военных в Карабахе) нет ни слова в тексте заявления, который был опубликован. Об этом не договаривались стороны. Пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано", - сказал Песков во вторник журналистам.
"Действительно, шла речь о создании на азербайджанской территории центра мониторинга условий прекращения огня. Это в Азербайджане", - уточнил Песков.
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